أيمن بهجت قمر: فكرة فيلم الهنا اللي أنا فيه مستوحاة من قصة حقيقية عاشها سعيد صالح

كشف السيناريست والشاعر الغنائي أيمن بهجت قمر، عن كواليس تأليفه لعدد من أحدث أعماله السينمائية.

وقال خلال لقائه ببرنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر «ON E» إن فكرة فيلم «الهنا اللي أنا فيه» مستوحاة من «قصة حقيقية» رواها الفنان الراحل سعيد صالح في لقاء تلفزيوني قديم مع الإعلامية صفاء أبو السعود.

وأضاف أن الفنان سعيد صالح، حكى أن والدته قررت تزويج والده من صديقتها المقربة خوفا على أبنائها، مع شعورها بقرب أجلها نتيجة المرض، موضحا أنها نفس الثيمة التي بنى عليها الفيلم، مع إضافة مفارقات مختلفة.

ونفى ما تردد حول تشابه الفيلم مع أعمال سينمائية سابقة للفنانة نيللي، مشيرا إلى احتفاظه باللقاء التلفزيوني للفنان سعيد صالح.

وتطرق إلى فيلم «ريستارت» الذي يجمعه بالفنان تامر حسني وهنا الزاهد، مشيرا إلى أن العمل جاء بناء على رغبة مشتركة لتكرار نجاح فيلم «البدلة».

ولفت إلى طلب الفنان تامر حسني، كتابة فيلم يتناول قضية «السوشيال ميديا»، مشيرا إلى صناعة الفيلم بالتعاون مع تامر حسني والمخرجة سارة وفيق.

وأضاف أن أحداث آخر أعماله فيلم «طلقني» مستوحى من تجربته الشخصية وتجارب المحيطين به مع الطلاق، قائلا: «أنا راجل طلقت، هطلع همي في إيه؟ فطلعته في فيلم».

وأكد أن جميع أفلامه تحمل تفاصيل شخصية «بخبث»، مشيرا إلى محاولته في الفيلم تقديم «تصور خيالي» لإصلاح المشاكل الزوجية.