الاحتلال يواصل خروقاته: قصف جوي ومدفعي وعمليات نسف بمناطق عدة في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته في قطاع غزة، مع تجدد القصف وإطلاق النار وعمليات النسف في أنحاء متفرقة.

وأفاد مراسلو وكالة «وفا»، بأن مدفعية الاحتلال جددت استهداف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوبا، وسط استمرار تصعيد وتكثيف الغارات على القطاع.

وبحسب المركز الفلسطيني للإعلام، أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيران أسلحته الرشاشة بكثافة تجاه أحياء المدينة خاصة الجنوبية منها.

وأطلقت زوارق الاحتلال الحربية المتمركزة في عرض البحر أسلحتها الرشاشة تجاه ساحل مدينة خان يونس. كما قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الشرقية لمدينة غزة.

ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، قتلت قوات الاحتلال جراء خروقاتها المتكررة، 574 فلسطيني بينهم 192 طفلا و82 امرأة، وأصابت 1518 آخرين.

ومنذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023، قتلت قوات الاحتلال أكثر من 71,851 مواطنا وأصابت وما يزيد على 171,626 آخرين، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.