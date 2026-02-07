حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 72 ألف شهيد

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم السبت، إن إجمالي ما وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية: شهيدان و25 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 576 شهيدًا، و1543 إصابة، و717 شهيدًا انتشلت جثامينهم.

وأعلنت ارتفاع الإحصائية التراكمية للضحايا منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر 2023، إلى 72 ألفًا و27 شهيدًا، و171 ألفًا و651 إصابة.

وأفادت بإضافة عدد 174 شهيدًا للإحصائية التراكمية للشهداء، ممن تم اكتمال بيناتهم واعتمادهم من لجنة اعتماد الشهداء خلال الفترة من 30/01/2026 إلى 06/02/2026.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.