السودان يدعو المجتمع الدولي إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان محاسبة قوات الدعم السريع وداعميها

أدانت حكومة السودان استهداف قوات الدعم السريع يوم الجمعة 6 فبراير 2026م، شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي، بطائرات مسيرة وذلك أثناء اضطلاعها بمهام إنسانية لنقل مساعدات غذائية إلى المدنيين المتأثرين بولاية شمال كردفان، في مناطق: الله كريم، والسميح، والرهد، ومدينة أم روابة، مما أسفر عن سقوط ضحايا وتدمير مواد إغاثية مخصصة للاستجابة الإنسانية.

وأكدت في بيان، اليوم السبت، أن استهداف قوافل الإغاثة والأعيان الإنسانية يُعد انتهاكا جسيماً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف، كما يشكل تقويضا متعمداً لجهود إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

ونوهت أن «هذا الاعتداء لا يُمثل حادثا معزولاً، بل استمراراً لنهج ظلت المليشيا تتبعه لإعاقة العمل الإنساني واستخدام الحرمان من الغذاء وسيلة للضغط على المدنيين؛ تحت مرأى ومسمع المجتمع الدولي، الذي ظل صامتاً أمام جرائم الحرب التي تستوجب المساءلة»، بحسب البيان.

ودعت الحكومة السودانية المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الممارسات على نحو واضح، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان محاسبة قوات الدعم السريع وداعميها.

وجددت حكومة السودان التزامها بالتعاون الكامل مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية، وبذل كل ما يلزم لتأمين وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق.

والجمعة، اتهمت حكومة ولاية شمال كردفان، قوات الدعم السريع، بقصف قوافل مساعدات إنسانية وشاحنات وقود في ثلاث نقاط بالولاية عبر الطيران المسير.

وأدانت الحكومة المحلية في بيان هجمات الدعم السريع على الشاحنات التابعة لبرنامج الأغذية العالمي.

وطالب البيان المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والجهات الأممية باتخاذ مواقف حاسمة، وفرض عقوبات رادعة لملاحقة قيادات الدعم السريع.

وأسفرت الهجمات بالطيران المسير على طول الطريق الرابط بين الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان وكوستي بولاية النيل الأبيض.

وتشتد حدة القتال في مناطق كردفان المتاخمة لإقليم دارفور، عقب سقوط الفاشر وتوسع قوات الدعم السريع نحو مدن كردفان المجاورة والغنية بالنفط والأراضي الزراعية، والتي تمثل ممرًا حيويًا يربط دارفور بالعاصمة الخرطوم.

وحذرت الأمم المتحدة مرارًا من احتمال تكرار سيناريو الفاشر في مدن كردفان التي تشهد مواجهات عنيفة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف أبريل 2023، حربًا أودت بحياة عشرات الآلاف، وتسببت في نزوح ملايين الأشخاص داخل السودان وخارجه.