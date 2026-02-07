تجديد حبس المتهمين بطعن طالب حتى الموت في أبو تلات بالإسكندرية

قررت جهات التحقيق في الإسكندرية، اليوم السبت، تجديد حبس 3 أشخاص 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم في واقعة استشهاد طالب طعنًا أثناء توجهه إلى صيدلية بمنطقة أبو تلات.

وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في محيط منطقة الحادث، وتلقت تحريات المباحث، ومدّتها بأقوال شهود العيان، وتقرير الصفة التشريحية للمجني عليه، والتصريح بتسليم الجثمان لأسرته لدفنه.

وفي السياق ذاته، شيّع أهالي منطقة أبو تلات التابعة لدائرة قسم شرطة أول العامرية جنازة الطالب، الذي لقي مصرعه طعنًا بخنجر على يد المتهم الأول، بمساعدة اثنين آخرين.

وجاء ذلك بعدما تسلمت أسرة الضحية الجثمان من المشرحة، عقب تصريح النيابة العامة بالدفن، وسط حالة من الحزن الشديد، عقب انتهاء الطبيب الشرعي من مهمته.

وكان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول العامرية في الإسكندرية ألقوا القبض على 3 أشخاص وهم: "م.ا.خ"، و"م.ا.م"، و"م.ا.ل.ع"، لاتهامهم بالتعدي على "ا.هـ.ق"، طالب، بسلاح أبيض، ما أدى إلى إصابته التي أودت بحياته.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم شرطة أول العامرية يفيد بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي بوجود شخص مصاب بطعن بسلاح أبيض في منطقة أبو تلات، وجرى نقله إلى إحدى المستشفيات لإسعافه، إلا أنه توفي متأثرًا بإصابته.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ برفقة سيارة الإسعاف، تبين من المعاينة والفحص المبدئي أنه أثناء توجه المجني عليه إلى إحدى الصيدليات بشارع الفنون الجميلة لشراء علاج، تصادف وجود المتهم الأول، وبرفقته المتهمان الثاني والثالث، ونشبت بينهم مشاجرة، أخرج خلالها الأول سلاحًا أبيض "خنجر" من ملابسه، وسدد له طعنة بجوار الرقبة، ولاذوا بالفرار.

وجرى تحريز السلاح، ونقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة التي تباشر التحقيق.