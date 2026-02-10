فنانات إسبانيات يشاركن في مهرجان هورايزون بالقاهرة

تستعد القاهرة لاستضافة نسخة جديدة من مهرجان "هورايزون" الدولي، وهو ملتقى عالمي مخصص للأفلام القصيرة والأصوات الجديدة في السينما المعاصرة. وتشهد فعاليات يومي 13 و14 فبراير 2026 حضورا إسبانيا بارزا بمشاركة المخرجة بيروه بيتكس برات والفنانة الموسيقية كارلي غيبرت.

وتعرض المخرجة بيروه بيتكس برات فيلمها القصير "ثلاثة بحار"، وهو عمل يستكشف بعمق قضايا الهوية والذاكرة والتجارب الشخصية. ويتميز أسلوبها بلغة سينمائية شاعرية تمزج بين الأدوات الوثائقية وعناصر الخيال، مما يمنحها لغة سينمائية خاصة.

بدأت بيتكس برات دراستها في مدرسة القواعد والسمعيات والبصريات في كتالونيا، وأكملت مسيرتها في المدرسة الوطنية للسينما في دبلن. وحصدت أعمالها جوائز عدة، منها جائزة المجلس السمعي البصري في كتالونيا عن فيلمها الوثائقي الأول، كما نال فيلمها القصير "طفلي" جائزة أفضل فيلم روائي قصير في مهرجان "الإطارات الأولى" لعام 2025.

إلى جانب عرض فيلمها، ستشارك المخرجة في حلقات نقاشية عقب العروض لتسليط الضوء على عمليتها الإبداعية، والدوافع الكامنة وراء أعمالها، ونهجها السردي.

من ناحية أخرى، ستحيي الفنانة المتعددة المواهب كارلي غيبرت الحفلات الختامية للمهرجان في حديقة المعهد الفرنسي بالقاهرة. تُعرف غيبرت، التي تعود أصولها إلى مدينة كامبريلس بكتالونيا، بتنوعها الفني حيث تدمج ألواناً موسيقية تشمل البوب والهيب هوب والهاوس والموسيقى الإلكترونية التجريبية، مع فرض سيطرة فنية كاملة على الإنتاج الموسيقي والبصري. انطلقت مسيرة غيبرت المهنية في سن مبكرة وتوسعت دولياً خلال إقامتها في لوس أنجلوس، وتمتلك اليوم قاعدة جماهيرية عالمية متزايدة على منصات البث الرقمي ومرئيات الشبكة الدولية. ستقدم في مهرجان "هورايزون" عرضا صُمم للتواصل مع جمهور متنوع، يجمع بين الموسيقى والمؤثرات البصرية والأداء الحي.

ويواصل مهرجان "هورايزون" تعزيز مكانته كمنصة رئيسية لصناع الأفلام الشباب من أوروبا وبقية دول العالم، حيث تهدف رسالته إلى تعزيز التبادل الإبداعي، وتسهيل بناء الشبكات المهنية، وفتح آفاق جديدة للسرديات والرؤى الجمالية في السينما القصيرة المعاصرة.

يتضمن برنامج هذه النسخة عروضاً سينمائية، وحلقات نقاشية مع متخصصين في قطاع الإنتاج، وحفلات موسيقية، مما يعزز الطابع المتعدد التخصصات للمهرجان ودعمه لمشهد سمعي بصري أكثر تنوعا وابتكارا.