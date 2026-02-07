 حماس تشيد بإضراب عمال موانئ بالبحر المتوسط رفضا لشحن السلاح إلى إسرائيل تضامنا مع فلسطين - بوابة الشروق
السبت 7 فبراير 2026
حماس تشيد بإضراب عمال موانئ بالبحر المتوسط رفضا لشحن السلاح إلى إسرائيل تضامنا مع فلسطين


نشر في: السبت 7 فبراير 2026 - 6:44 م | آخر تحديث: السبت 7 فبراير 2026 - 6:44 م

ثمنت حركة حماس، تعليق اتحاد عمال الموانئ في أكثر من 20 ميناءً على البحر المتوسط، ولا سيما في اليونان وإيطاليا وتركيا وإسبانيا والمغرب، العمل ليوم كامل.

جاء ذلك تحت شعار "عمال الموانئ لا يعملون من أجل الحرب"، رفضاً لعمليات شحن الأسلحة إلى إسرائيل، وتعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لعدوانٍ متواصل.

ودعت حماس، في بيان، الاتحادات العمالية في الموانئ حول العالم، وكافة الاتحادات والنقابات العمالية، إلى توسيع حملات التضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه حرب إبادة لا تزال مستمرة.

وتابعت: «ندعو إلى رفض المشاركة في نقل السلاح إلى الكيان الصهيوني، والعمل على تشكيل جبهة مقاطعة فاعلة تضغط لإلزام الاحتلال بوقف عدوانه والالتزام باتفاق وقف إطلاق النار».

