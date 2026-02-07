استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين برصاص الاحتلال في غزة وسط تواصل الخروقات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أُستشهد فلسطيني وأصيب اثنان آخران، السبت، برصاص إسرائيلي في قطاع غزة.

جاء ذلك في إطار الخروقات الإسرائيلية اليومية للاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025، حسب مصادر طبية وشهود عيان للأناضول.

وفي أحدث التطورات، أصاب الجيش الإسرائيلي فلسطينيين بالرصاص، وصفت إصابتهما بالمتوسطة؛ أحدهما شرقي مدينة دير البلح (وسط)، والآخر في بيت لاهيا (شمال).

وقبل ذلك، قتل الجيش الإسرائيلي الفلسطيني فرج إبراهيم سالم (30 عاما) برصاص في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وحسب شهود عيان للأناضول إن سالم أُستشهد في منطقة تقع خارج مناطق انتشار وسيطرة الجيش وفق الاتفاق.

وفجر السبت، قصفت المدفعية الإسرائيلية أنحاء مختلفة من شرقي مدينة غزة وشرقي بلدة جباليا شمالي القطاع، كما نفذ الجيش عملية نسف شرقي خان يونس جنوبي القطاع، وفق شهود عيان.

ومنذ سريان الاتفاق وحتى الخميس، قتل الجيش الإسرائيلي 576 فلسطينيا وأصاب 1543 آخرين، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 واستمرت عامين، خلفت نحو 72 ألف شهيد فلسطيني وأكثر من 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.