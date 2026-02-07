سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن ييس توروب، المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة شبيبة القبائل الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، محمد علي بن رمضان.

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه، أشرف بن شرقي، مروان عثمان.

وشهد تشكيل الأهلي إجراء 4 تعديلات مقارنة بمواجهة البنك الأهلي الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث أشرك الرباعي مصطفى شوبير في حراسة المرمى بدلا من محمد الشناوي، وياسر إبراهيم العائد بعد غياب بسبب الإصابة بدلا من أحمد رمضان، ومحمد هاني بدلا من أحمد عيد في مركز الظهير الأيمن.

وأخيرا تواجد أليو ديانج في منطقة وسط الملعب بدلا من أحمد سيد زيزو الذي تعرض للإصابة خلال مباراة البنك الأهلي.