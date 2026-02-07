 جوتيريش يدين بشدة الهجوم الدموي على مسجد بإسلام آباد - بوابة الشروق
السبت 7 فبراير 2026 8:22 م
جوتيريش يدين بشدة الهجوم الدموي على مسجد بإسلام آباد

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: السبت 7 فبراير 2026 - 7:44 م | آخر تحديث: السبت 7 فبراير 2026 - 7:44 م

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، "بأشد العبارات" الهجوم الدموي على المصلين في مسجد بإسلام آباد أمس الجمعة، ووصف العدوان بأنه انتهاك لحقوق الإنسان وعمل عنف غير مقبول ضد المدنيين، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وذكر في بيان نشره المتحدث باسمه أنه شعر بحزن بالغ بسبب سقوط قتلى جراء الهجوم، الذي أودى بحياة عدد من الأشخاص وأسفر عن إصابة آخرين.

وشدد على أن استهداف أماكن العبادة، وهي مساحات تهدف للسلام والتفكر لا يمكن تبريره تحت أي ظرف.

وأكد الأمين العام، أنه "يجب تحديد هوية المسؤولين وتقديمهم للعدالة".

وقدم جوتيريش، تعازيه الحارة لأسر القتلى، وأعرب عن تضامنه مع المصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

وشدد على دعم الأمم المتحدة لباكستان في ظل مواجهتها لخطر الإرهاب المستمر والتطرف العنيف.

