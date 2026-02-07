رئيس الوزراء: عدد الشركات العالمية المصدرة للخدمات الرقمية من مصر يتجاوز 240 شركة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنّ الدولة ترسخ خطوة جديدة في مسار بناء مصر الرقمية، عبر توقيع اتفاقيات لإتاحة ساعات ترددية جديدة لمشغلي خدمات المحمول.

وأضاف خلال احتفالية تخصيص الطيف الترددي لمشغلي المحمول، مساء السبت، أن هذه الخطوة تمثل تجسيدًا واضحًا على التزام الدولة بإتاحة بيئة جاذبة للاستثمارات في البنية التحتية الرقمية باعتبارها إحدى أهم ركائز التنمية الشاملة في الاقتصاد المصري.

وأوضح أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت رؤية استراتيجية واضحة تنطلق من إيمان راسخ بأن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم يعد قطاعًا خدميًّا تقليديًّا بل أصبح قطاعًا خدميًّا إنتاجيًّا واعدًا ينضم إلى القطاعات الاقتصادية الرئيسية للدولة.

وأشار إلى أن هذا الموقع الاستراتيجي لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبلور في رؤية الرئيس السيسي التي تقوم على إضافة هذا القطاع إلى قطاعات دافعة للنمو تتمثل في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة فضلًا عن كون قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داعمًا للتوظيف ومسرِّعا للابتكار ومحركًا للنمو الاقتصادي ومساهمًا في الصادرات.

شدد على أن هذا القطاع يمثل منصة لتعزيز ريادة مصر الإقليمية في اقتصاد المعرفة، مؤكدا أن هذا النهج الاستراتيجي لم يكن أسير الرؤية والتخطيط بل انعكس في تركيز الحكومة على تهيئة مناخ مواتٍ للاستثمار في القطاع وتيسير إجراءات عمل الشركات في مصر.

ونوه إلى أن هذا الأمر يعكس إيمان الحكومة الراسخ بحتمية الشراكة الدائمة مع القطاع الخاص والحوار المفتوح، مؤكدا أن هذه الجهود انعكست جليًّا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على اجتذاب 15 علامة تجارية لتصنيع المحمول في مصر، واستقطاب 55 شركة عالمية في قطاع التعهيد، وقعت اتفاقيات لتعيين أكثر من 75 ألف متخصص خلال فعالية عُقدت في نوفمبر الماضي.

وأفاد بأن عدد الشركات العالمية المصدرة للخدمات الرقمية من مصر يصل إلى أكثر من 240 شركة من مختلف دول العالم، وخص بالذكر التصنيع والتعهيد بوصفهما نموذجين دالين عما تحقق في هذا القطاع.

وشدد على أن هذين القطاعين يعكسان بوضوح توجه الدولة نحو تحويله إلى قطاع خدمي إنتاجي قائم على عقول شباب مصر وقدراتهم الإبداعية.

وسبق أن وافق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على مشروع الطيف الترددي لطرح ترددات جديدة لشركات المحمول بقيمة تتجاوز ثلاثة مليارات دولار.

وتقام الاحتفالية في قصر محمد علي بشبرا الخيمة، وتحظى الفعالية بتغطية إعلامية وصحفية واسعة.