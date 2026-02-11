رئيس فلامينجو يفتح الباب أمام التعاقد مع يورجن كلوب

ألمح لويس إدواردو بابتيستا، رئيس نادي فلامينجو البرازيلي، إلى إمكانية تحرك ناديه للتعاقد مع الألماني يورجن كلوب، حال رحيل المدير الفني الحالي فيليبي لويس عن تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.

وقال بابتيستا في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية إن فيليبي لويس قد لا يستمر مع فلامينجو على المدى الطويل، مشيرًا إلى أن فكرة التعاقد مع مدرب أوروبي ليست مستبعدة.

وأضاف: "إذا كان فيليبي لويس يفكر في أوروبا، فلماذا لا يفكر فلامينجو في مدرب أوروبي؟ إذا كان بإمكاني التعاقد مع لوكاس باكيتا، فلماذا لا يمكنني التعاقد مع كلوب أو أي مدرب آخر؟".

وأكد رئيس النادي البرازيلي أنه يعمل يوميًا على تعزيز قوة الفريق واستمراره في المنافسة على الألقاب، موضحًا أن التعاقد مع باكيتا مقابل 42 مليون يورو قادمًا من وست هام يونايتد كان دليلًا على قدرة فلامينجو على إبرام صفقات كبرى وتحطيم الأرقام القياسية في سوق الانتقالات بأمريكا الشمالية والجنوبية.

يُذكر أن فيليبي لويس يتولى تدريب فلامينجو منذ عام 2019، وحقق مع الفريق 7 بطولات، إلا أن مستقبله لا يزال محل شك في ظل الأنباء المتداولة حول رغبته المحتملة في خوض تجربة أوروبية.