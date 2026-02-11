الأهلي يعلن إصابة مروان عثمان

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي تعرض مروان عثمان، لاعب الأحمر للإصابة، على هامش مباراة الأحمر أمام الإسماعيلي، بالدوري الممتاز.

وتغلب النادي الأهلي على ضيفه، الإسماعيلي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الجيش ببرج العرب، في الإسكندرية، والمؤجلة من الجولة الـ 14 للدوري الممتاز.

وقال ييس توروب في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "أشركنا محمد شريف في المباراة، بدلًا من مروان عثمان، الذي شعر ببعض الآلام أثناء الإحماء، وفضلنا عدم المخاطرة به".

وأضاف المدرب الدنماركي: "لدينا 3 من أهم اللاعبين يغيبون عن صفوفنا في الخط الهجومي، ونأمل في عودتهم سريعًا، ونبحث الآن فيمن يستطيع أن يشارك بدلًا منهم".

وأتم ييس توروب تصريحاته قائلًا: "حسين الشحات كان يؤدي بشكل جيد، وكان قريبًا من تسجيل هدف في الشوط الأول، بصناعة من أشرف بن شرقي".