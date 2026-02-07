الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعدي ضابط بالمعاش على طليقته بالقاهرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن تضرر سيدة من تعدي زوجها، «ضابط شرطة بالمعاش»، عليها ونجلها بالسب والضرب وتهديدها بسلاح ناري وطردها من مسكن الزوجية بالقاهرة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية رصدت تداول مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا شكوى السيدة من تعدي زوجها عليها ونجلها وتهديدها بسلاح ناري وطردها من المنزل.

وبالفحص، تبين وجود خلافات بين الشاكية والمشكو في حقه، «طليقها»، ومحرر بشأنها عدة محاضر منظورة أمام القضاء.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.