دخل النادي الأهلي فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2025-2026، بهدف سد احتياجات الفريق الأول، واستبدال العناصر التي خرجت من حسابات المدير الفني، ييس توروب، بلاعبين أفضل من الناحية الفنية.

ورغم تعاقد النادي الأهلي مع عدة صفقات، إلا أن قائمة الفريق انخفضت بشكل ملحوظ بعد فترة الانتقالات الشتوية، حيث ضم الأحمر 6 لاعبين، فيما غادر صفوفه 10 آخرين.

بحث الأهلي عن تدعيم صفوفه، دفعه للدخول في صفقات تبادلية، وهو ما حدث عند التعاقد مع مروان عثمان، إذ انتقل على إثر تلك الصفقة، الثنائي محمد عبد الله، وعمر كمال عبد الواحد إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا.

ومقابل تعاقد الأهلي مع عمرو الجزار، انتقل أحمد رضا، لاعب خط وسط الأهلي إلى صفوف البنك الأهلي، على سبيل الإعارة، فيما انتقل مصطفى العش إلى صفوف المصري البورسعيدي.

ووافق الأهلي على إعارة المدافع، أحمد عابدين إلى صفوف سيراميكا كليوباترا، فيما انتقل لاعب خط الوسط، محمد مجدي أفشة إلى الاتحاد السكندري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ولتوفير مقعد أجنبي في قائمة الفريق، وافق الأهلي على انتقال المهاجم السلوفيني، نيتس جراديشار إلى أويبيشت المجري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، فيما انتقل أحمد عبد القادر في صفقة بيع نهائي إلى الكرمة العراقي مقابل 200 ألف دولار.

وشهدت فترة الانتقالات الشتوية الجارية واحدة من أبرز صفقات الكرة المصرية، بانتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الأهلي الشاب إلى صفوف برشلونة أثلتيك الإسباني، على سبيل الإعارة.

وبخلاف ذلك، فسخ النادي الأهلي تعاقده مع عبد الرحمن رشدان، مدافع الفريق الذي انتهت فترة إعارته إلى مودرن سبورت، فيما تم رفع اسم المدافع المغربي، أشرف داري من القائمتين المحلية والإفريقية، لحين حل أزمته بشكل ودي بين الطرفين.