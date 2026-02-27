بيل كلينتون يدلي بشهادته أمام الكونجرس في قضية إبستين: لم أكن على علم بجرائمه



قال الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، الجمعة، إنه "لم يكن على علم مطلقا" بجرائم جيفري إبستين، الذي توفي في السجن أثناء محاكمته بتهمة إدارة شبكة دعارة تستهدف الفتيات القاصرات.

جاء ذلك خلال جلسة استجواب لأعضاء لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي بشأن قضية إبستين.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، اعترف كلينتون، بعلاقته بإبستين، في شهادة أمام أعضاء الكونجرس بنيويورك، لكنه أصر على أنه "لم يكن على علم" بجرائمه وأنه "قطع كل اتصال معه قبل اعترافه الأولي بوقت طويل".

وأضاف قائلا: "لم أرَ شيئا ولم أرتكب أي خطأ، حتى بالنظر إلى الماضي، لم أرَ شيئا يثير الشكوك لدي، لأنه أخفى الأمر جيدا عن الجميع ولفترة طويلة جدا".

وأعرب الرئيس الأمريكي الأسبق عن استيائه من استدعاء اللجنة لزوجته، هيلاري كلينتون، للإدلاء بشهادتها رغم عدم تورطها في القضية.

في السياق ذاته، صرّحت النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا، في بيان، عقب جلسة الاستجواب المغلقة، بأن كلينتون، كان "متعاونا للغاية".

وأعربت لونا، عن اعتقادها بأن إبستين، استهدف كلينتون للتأثير عليه، قائلة: "حتى الآن، ليس لدي أي سبب يدفعني للاعتقاد بأنه أخفى شيئا، لقد كان شفافا تماما".

وتكشف ملفات إبستين، أن كلينتون، سافر على متن طائرة إبستين الخاصة 16 مرة على الأقل، وتضمنت صورا له مع نساء في حوض جاكوزي.

وجيفري إبستين، رجل أعمال أمريكي اتهم بإدارة شبكة واسعة من الاستغلال الجنسي للقاصرات، بعضهن لم تتجاوز أعمارهن 14 عاما، ووجد ميتا في السجن بنيويورك عام 2019 أثناء محاكمته.

وتضمنت ملفات القضية أسماء كثير من الشخصيات العالمية البارزة مثل الأمير البريطاني أندرو، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، والمغني مايكل جاكسون، وحاكم ولاية نيو مكسيكو الأسبق بيل ريتشاردسون.