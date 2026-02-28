مقتل 36 طالبة في مدرسة جنوبي إيران بغارة جوية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفادت وسائل إعلام ايرانية، اليوم السبت، بمقتل 36 طالبة في مدرسة جنوبي إيران جراء الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على البلاد.

وبينت وسائل الإعلام في تصريحات تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع) أن: "36 طالبة استشهدت في غارة جوية صهيونية استهدفت مدرسة جنوبي ايران".

وسُمعت الانفجارات ليس بالقرب من طهران فحسب ولكن أيضا في مدن قُم ولُرستان وكرمانشاه وكاراج وتبريز.

كما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية وقوع انفجارات على مشارف أصفهان. ويقع موقع نووي مهم جنوب شرق إصفهان.

وفي الوقت الحالي، لا تخرج الكثير من المعلومات من البلاد ولا يمكن التواصل مع جهات الاتصال في ظل تقييد الوصول إلى الإنترنت بشدة.

وبالتوازي مع القصف العسكري، وقعت هجمات سيبرانية على البنية التحتية على مستوى البلاد، بحسب تقارير إعلامية.



