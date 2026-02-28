انتقد آلان شيرر، نجم الكرة الإنجليزية السابق، أداء النجم الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، بالأخص في الفترة التي يعاني فيها فريقه هجوميًا.

وقال شيرر في تصريحات لموقع " Betfair" ونقلتها صحيفة "ميرور": "هناك علامة استفهام حول محمد صلاح وما إذا كان يستحق التواجد في الفريق أم لا".

وأضاف: "أعتقد أننا سنضطر للانتظار لنرى، لكن محمد صلاح لم يقدم أداءً يقارب ما قدمه في المواسم السابقة".

وتابع: "يبدو ريو نجوموها موهبة حقيقية، لكن على المدرب أن يوازن الأمور بشكل صحيح، عندما يقدم اللاعب الأداء المنتظر منه لابد على المدرب أن يمنحه الفرصة".

وواصل: "من حيث القدرات، لا شك أن نجومها غيّر مجرى مباراة ليفربول ونوتنجهام في نهاية الأسبوع الماضي، وهذا ما يدفع مدربه للتفكير، لكن سيكون قراراً محفوفاً بالمخاطر لأنه سيضطر لاستبعاد أحد أعظم لاعبي ليفربول على مر التاريخ لصالح لاعب شاب يكاد يكون جاهزاً للعب أساسياً".

وأوضح: "نحن معتادون على تسجيل محمد صلاح الكثير من الأهداف، وفي الوقت الحالي، ربما يكون هذا هو أكبر فرق في أدائه ووقت مشاركته في المباريات، لكننا نعلم أيضاً أن هذا قد حدث من قبل، لا أعرف إن كان قد حدث في تسع مباريات متتالية، لكنني واجهت هذه التساؤلات سابقاً: ماذا لو لم يسجل في ثلاث أو خمس مباريات؟ أعلم أنه في النهاية يعود دائماً إلى التسجيل".

ثم أنهى شيرر: "لقد وضع صلاح معاييره الخاصة، وهذه المعايير عالية للغاية، وفي اللحظة التي لا يسجل فيها لعدة مباريات، يتفاجأ الناس على الفور".