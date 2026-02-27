برشلونة يحسم صفقة ماركوس راشفورد نهائيا من مانشستر يونايتد

حسم نادي برشلونة الإسباني قراره بشراء عقد ماركوس راشفورد بشكل نهائي، بعدما كان اللاعب الدولي الإنجليزي قد انضم إلى صفوف الفريق على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن إدارة برشلونة توصلت إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لتفعيل بند الشراء مقابل 30 مليون يورو، يتم سدادها على ثلاث دفعات بقيمة 10 ملايين يورو لكل قسط، في خطوة تعكس قناعة النادي الكتالوني بالمردود الفني الذي قدمه اللاعب.

وأشارت التقارير إلى أن موافقة راشفورد على تخفيض راتبه السنوي كانت عاملًا حاسمًا في إتمام الصفقة، في ظل سياسة برشلونة الرامية إلى ضبط فاتورة الأجور والالتزام بقواعد اللعب المالي.

ويرتبط راشفورد بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى يونيو 2028، إلا أن الاتفاق الجديد ينهي علاقته بالنادي الإنجليزي مبكرًا، ليفتح صفحة جديدة بقميص البلوجرانا بعقد طويل الأمد.

وتُعد الصفقة دفعة قوية لخط هجوم برشلونة، الذي يسعى لتعزيز خياراته الهجومية استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية المقبلة، في ظل مشروع فني يهدف إلى إعادة الفريق إلى منصات التتويج الأوروبية.