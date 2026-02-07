أكد أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أنه بعيد عن ملف الكرة في النادي منذ 6 ديسمبر 2024 ولا يتدخل في الملف.

وقال أحمد سليمان، في تصريحات لـ "برنامج الكابتن"، مع الصقر أحمد حسن، المذاع على قناة dmc: "في بداية تواجدنا وضعنا خريطة للاعبين، ووفرنا الفلوس وتواصلنا مع جوميز، وفكينا القيد".

وتابع: "أنا بعيد عن ملف الكرة في الزمالك منذ ديسمبر 2024 يوم رحيل جوميز وتواجد جروس، ونمارس دورنا ونتابع الحالة، وفي ظهر المسئولين".

وعن رغبته في الاستقالة من مجلس الزمالك، رد سليمان قائلا: " أنا مستمر مع الزمالك في الفترة القادمة، وأحترم اختيار الجمعية العمومية التي اختارتني بأعلى الأصوات".

واختتم: "نحن في ظهر المجلس، ونحاول ونقاوم ونؤمن بالزمالك اللي خيره علينا".