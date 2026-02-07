تفعيل خطة طوارئ بعد رصد تسريب بخط فرعي لتغذية الطائرات بالوقود بمطار القاهرة

قالت شركة ميناء القاهرة الجوي، إنه قد تم رصد تسريب بالخط الفرعي الخاص بتغذية مباني الركاب رقم (2 و3)، وذلك من خلال أجهزة المراقبة بالغرفة المركزية للتحكم الخاصة بمصر للبترول بمستودع الوقود بالمطار.

وأضافت في بيان، أنه تم إيقاف الخط، وتكثيف المرور عليه، مع تفعيل خطة الطوارئ البديلة، حيث تم استدعاء 6 وحدات صهريجية تستوعب أكثر من ربع مليون لتر، إلى جانب ثلاث وحدات ترشيح لتأمين أعمال التشغيل بالمبنيين خلال أعمال الإصلاح للخط المذكور.

وتابع البيان: "تحركت كافة الأجهزة المعنية بشركة مصر للبترول ومطار القاهرة الدولي لتحديد موقع التسريب بدقة باستخدام أحدث الأجهزة التكنولوجية، وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة، وعودة الخط الفرعي للتشغيل الطبيعي".

وأكدت الشركة، أن حركة التشغيل لم تتوقف، وأن أي تأخيرات طرأت كانت نتيجة ظروف استثنائية خارجة عن ارادتها، مؤكدة الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والأمان.