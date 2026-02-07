وزير الإعلام الصومالي يؤكد خطورة التدخلات غير المشروعة على استقرار إفريقيا والعالم

قال داود أويس جامع وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، إن تصريحات الرئيس الصومالي حسن شيخي محمود التي أدلى بها من قطر جاءت لتسليط الضوء على المخاطر التي يواجهها النظام الدولي نتيجة التدخلات غير المشروعة في الصومال، خاصة التدخل الإسرائيلي، الذي اعتبره الرئيس تهديدًا للنظام العالمي وأمن القارة الإفريقية.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي حساني بشير ببرنامج «الحصاد الأفريقي» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الصومالي أكد أن النظام العالمي أصبح عرضة للتلاعب من قبل بعض الدول القوية.

وأوضح الوزير الصومالي، أن مثل هذه التدخلات غير الشرعية وغير المشروعة ستؤثر سلبًا على استقرار العالم، وليس فقط على المنطقة.

وأشار إلى أن الصومال يرفض أي تدخل خارجي يمس سيادته أو يتعارض مع القانون الدولي والأعراف المعتمدة بين الدول، مؤكدًا أن البلاد تتطلع لتعاون دولي يحترم سيادتها ويعزز استقرار القارة الإفريقية والعالم أجمع.



