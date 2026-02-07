الهند تعتزم شراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار بعد إلغاء ترامب رسوما عقابية

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسوما جمركية عقابية على الهند كان قد فرضها بهدف غير مباشر لإضعاف تجارة النفط الروسية، وذلك بعد موافقة نيودلهي على شراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار.

ونشرت الولايات المتحدة والهند، إطارا لاتفاق تجاري أولي ينص على خفض الرسوم الإضافية الأمريكية على الواردات من الهند من 25 % إلى 18%، وكانت نسبة الـ25%، التي فُرضت في أغسطس الماضي، قد توقفت عن التطبيق اعتبارا من اليوم السبت.

وفي بيان مشترك، قال الجانبان، إن هذه الخطوة ستعود بالنفع عليهما معا.

وبموجب الاتفاق، ستلغي الهند أو تخفض "الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية وعلى مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية والزراعية الأمريكية".

كما تخطط الهند لشراء سلع أمريكية بقيمة 500 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، تشمل منتجات الطاقة والطائرات وقطع غيار الطائرات.

ودافع وزير التجارة الهندي بيوش جويال، عن الاتفاق في مواجهة انتقادات المعارضة التي اعتبرت أن الولايات المتحدة ستستفيد أكثر منه، وذلك في تصريحات أدلى بها اليوم السبت.

وقال جويال، في منشور على منصة "إكس"، إن الاتفاق المؤقت سيفتح أمام المصدرين الهنود سوقا بقيمة 30 تريليون دولار، ويوفر فرصا لتوفير مئات الآلاف من الوظائف الجديدة.

وبالتوازي مع خفض الرسوم الأمريكية إلى 18%، سيتم تحديد الرسوم الجمركية على سلع مثل الأدوية الجنيسة والأحجار الكريمة، وقطع غيار الطائرات عند صفر%.

وكان ترامب، قد وقع، أمس الجمعة، أمرا تنفيذيا يقضي بعدم فرض غرامة الرسوم البالغة 25% على السلع المستوردة من الهند إلى الولايات المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة، قد فرضت رسوما عقابية على شركاء روسيا التجاريين بهدف تقليص عائدات النفط التي يستخدمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتمويل الغزو الشامل لأوكرانيا، الذي انطلق في عام 2022.