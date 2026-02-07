زيلينسكي: الضربات الروسية تقلص إنتاج محطات الطاقة النووية الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن محطات الطاقة النووية في أوكرانيا تنتج كميات أقل من الكهرباء عقب ضربات صاروخية روسية مكثفة استهدفت محطات فرعية وخطوط نقل عالية الجهد.

وأضاف زيلينسكي، في رسالته المصورة المسائية: "توقف أحد المفاعلات تلقائيا عن العمل. هذا مستوى من الهجوم لا يجرؤ أي إرهابي في العالم على تنفيذه".

وطالب زيلينسكي، حرصا على الأمن الإقليمي، بأن تشعر روسيا بغضب "العالم بأسره" إزاء هذه الهجمات.

وشن الجيش الروسي، في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، هجمات على منشآت الطاقة في مختلف أنحاء أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة قتالية وصواريخ.

وقالت السلطات، إن الأهداف شملت محطة فرعية رئيسية في منطقة لفيف، إضافة إلى محطات طاقة حرارية في الأجزاء الغربية من البلاد.

وأدت الضربات إلى تفاقم معاناة البلاد التي أنهكتها الحرب، وزادت من انقطاعات الكهرباء والمياه والتدفئة في ظل طقس متجمد.

وتدافع أوكرانيا عن نفسها في مواجهة العملية الروسية الشاملة منذ ما يقرب من أربع سنوات.