إصابة جديدة تضرب الأهلي في مواجهة شبيبة القبائل

تلقى النادي الأهلي ضربة قوية بعد إصابة محمود حسن تريزيجيه، نجم وهداف الفريق في الموسم الحالي، والتي تعرض لها في مواجهة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يلعب مع شبيبة القبائل الجزائري مساء اليوم، السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض تريزيجيه لإصابة عضلية على مستوى العضلة الخلفية، في الدقيقة 45 من المباراة، ليغادر مع نهاية الشوط الأول ولم يستطع مواصلة اللعب.

وتأتي إصابة تريزيجيه بعد مباراة وحيدة من إصابة أحمد مصطفى زيزو، نجم الأهلي، كذلك على مستوى العضلة الخلفية، والتي تعرض لها في مواجهة البنك الأهلي الماضية في الدوري.

ويحتل الأهلي قبل مباراة اليوم، صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 8 نقاط، فيما يحتل شبيبة القبائل المركز الأخير برصيد نقطتين.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل في مباراة اليوم لضمان التأهل للدور ربع النهائي من البطولة القارية.