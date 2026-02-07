لوائح آسيا تُبعد بنزيما عن قمة الهلال وشباب الأهلي

يحرم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من الاستفادة بخدمات نجمه الفرنسي كريم بنزيما في المواجهة المرتقبة أمام شباب الأهلي الإماراتي، ضمن منافسات الجولة السابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

ويستعد الهلال لخوض اللقاء المقرر إقامته يوم الإثنين المقبل، في ظل غياب أحد أبرز تدعيماته الشتوية، بعدما أكدت لوائح البطولة القارية عدم أحقية اللاعب في المشاركة، نظرًا لارتدائه قميص فريقين مختلفين خلال النسخة ذاتها من المسابقة.

وكان الهلال قد تعاقد مع بنزيما خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، عقب فسخ المهاجم الفرنسي عقده مع اتحاد جدة، في صفقة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل الكرة الآسيوية، لما يمتلكه اللاعب من خبرات دولية وسجل تهديفي مميز.

ورغم الغياب القاري، سجّل بنزيما بداية لافتة بقميص “الزعيم” على المستوى المحلي، حيث شارك للمرة الأولى أمام الأخدود، ونجح في تقديم أداء قوي توّجه بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة هدف، في إشارة مبكرة إلى قدرته على إضافة قوة هجومية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

ويمثل غياب النجم الفرنسي تحديًا فنيًا للهلال قبل المواجهة القارية، خاصة في ظل أهمية المباراة ضمن سباق التأهل من دور المجموعات، وهو ما يفرض على الجهاز الفني البحث عن بدائل هجومية قادرة على تعويض تأثيره داخل الملعب، حتى موعد استعادته للمشاركة في البطولات التي تسمح بها اللوائح.