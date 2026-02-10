الرئيس السيسي يستقبل رئيس الاستخبارات الروسية ويؤكدان تعزيز التعاون ودعم وقف النار في غزة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيرجي ناريشكين، رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية بروسيا الاتحادية، بحضور اللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، بأن الرئيس طلب في مستهل اللقاء نقل تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأعرب عن التقدير للتطور الحالي في مسار العلاقات المصرية الروسية، مؤكدًا حرص مصر على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وكذلك تكثيف التشاور السياسي والأمني بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين ويسهم في تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الدولي والإقليمي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي نقل تحيات وتقدير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الرئيس، مؤكدًا الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين وحرص القيادة الروسية على تطويرها في مختلف المجالات، بما في ذلك على الصعيدين التجاري والاستثماري. وشدد المسؤول الروسي على اعتزاز بلاده بالتعاون القائم في إنشاء محطة الضبعة النووية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول عددًا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استمع رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي إلى رؤية الرئيس لتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والمساعي المصرية الرامية إلى حفظ السلم والاستقرار الإقليميين. وشدد الرئيس في هذا السياق على محورية تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتنفيذ بنود المرحلة الثانية منه، لا سيما إدخال المساعدات، وسرعة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار بالقطاع.

ومن جانبه، أعرب المسؤول الروسي عن تقدير بلاده الكبير للجهود التي اضطلعت بها مصر لوقف الحرب، ورفض تهجير سكان قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة.

وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التأكيد على ضرورة تعزيز العمل المشترك بين مصر وروسيا لتجنب أي جولات جديدة من التصعيد في المنطقة، والتوافق على تكثيف التشاور السياسي والتنسيق بين الجهات المعنية في البلدين لخفض التوتر والتوصل إلى حلول سلمية للأزمات الإقليمية والدولية.