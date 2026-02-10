هولندا تعتقل 15 شخصا بتهمة الترويج لدعاية تنظيم داعش

أعلن الادعاء العام في هولندا، اليوم الثلاثاء، أن السلطات أوقفت 15 شخصا للاشتباه في تورطهم بنشر دعاية "داعش" الإرهابي عبر تطبيق "تيك توك"، ومحاولة تحريض آخرين على تنفيذ هجمات إرهابية.

وأوضح ممثلو الادعاء أن الموقوفين استخدموا حسابا على التطبيق لنشر كميات كبيرة من المواد الدعائية المترجمة إلى اللغة الهولندية، لافتين إلى أن بعض المقاطع المصورة حصد أكثر من 100 ألف مشاهدة، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأضافوا أن هذه المنشورات دعت إلى الانضمام للتنظيم المتشدد وروجت لما وصفته بـ"الاستشهاد" في صفوفه.

وبحسب الادعاء، فإن 13 من المشتبه بهم سوريون، فيما يحمل أربعة الجنسية الهولندية، ما يعني أن بعضهم يتمتع بازدواج الجنسية، كما أن 4 من الموقوفين قُصَر.

وتمت الاعتقالات خلال مداهمات نُفذت في مناطق مختلفة من البلاد، وشملت أشخاصا تتراوح أعمارهم بين 16 و53 عاما، وذلك بعد توقيف مشتبه به رئيسي الشهر الماضي في إطار التحقيق ذاته.