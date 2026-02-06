الأوقاف: صلاة التراويح بالمساجد خلال شهر رمضان ستكون بالسماعات الداخلية

قال أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن ضوابط استخدام مكبرات الصوت الخارجية في المساجد خلال شهر رمضان هي نفسها السارية والمعمول بها منذ سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن الضوابط تتضمن منع استخدام مكبرات الصوت الخارجية في غير وقت الأذان والإقامة.

وأوضح أن صلاة التراويح في المساجد ستكون بالسماعات الداخلية، وستكون كافية ومسموعة لمن يصلي في صحن المسجد أو باحته،

وأضاف أن فكرة استخدام الأذان إعلام بوقت الصلاة، مشيرًا إلى أن المكبرات الخارجية مثَّلت مسرحًا للتنافس في بعض الفترات خصوصًا عندما كانت المساجد خاضعة لسيطرة بعض التيارات.

ولفت إلى أنه لا يوجد توسع في المناطق الجديدة على مستوى الجمهورية باستثناء ما حدث في في آخر عشر سنوات وما شهدته من تطور ضخم، معقبا: «بين كل مسجد ومسجد يوجد مسجد.. وبين كل زاوية وزاوية توجد زاوية»، في إشارة إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المساجد والزوايا.

ونوه بأن الأمر ليس بكثرة دور العبادة وكثرة مكبرات الصوت، لا سيّما أن هذه المكبرات تستخدم للإعلام بحلول وقت الصلاة وهي الأذان، وشدد على أن هناك ضوابط معمول بها ويجب تحري الدقة فيما يتم نقلها.

وفيما استغرب رسلان طريقة التعاطي مع هذا الملف عبر ترويج معلومات غير دقيقة، فقد أكّد متحدث الأوقاف أن الوزارة كانت تفضل التركيز على أنشطة الوزارة في شهر رمضان الكريم، وهي أنشطة ستقام على مستوى مختلف محافظات الجمهورية.