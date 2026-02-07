جالانت يهاجم نتنياهو: خذل الجنود وضلّل الإسرائيليين بشأن 7 أكتوبر

شنّ وزير الجيش الإسرائيلي السابق يوآف جالانت هجومًا حادًا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بخيانة الجنود الإسرائيليين وتضليل الرأي العام بشأن روايات أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقال جالانت، في تصريحات لقناة 12 الإسرائيلية: «الجنود كانوا على الخطوط الأمامية ونتنياهو طعنهم من الخلف».

وأضاف أن تأخر الجيش الإسرائيلي في دخول مدينة رفح جنوب قطاع غزة لم يكن بسبب خوف القيادة كما زعم نتنياهو، بل نتيجة نقص الذخيرة، بحسب وكالة «معا» الفلسطينية.

وجاءت تصريحات جالانت بعد أن نشر نتنياهو وثيقة مكونة من 55 صفحة تضمنت إجاباته لمفتش الدولة حول الهجوم، في محاولة لتبرئة نفسه من الفشل الأمني، متضمنة اقتباسات انتقائية تهدف إلى إلقاء اللوم على خصومه السياسيين وكبار المسؤولين الأمنيين، بينهم جالانت نفسه.

وأكد جالانت أن قرار تعبئة كل نظام الاحتياط اتخذه هو في الساعة التاسعة صباح يوم 7 أكتوبر، فيما كرره نتنياهو لاحقًا، مضيفًا: «ليس مفاجئًا أن نتنياهو يعارض لجنة تحقيق حكومية، التي ستكشف أكاذيبه بلا شك».

يُذكر أن الخلاف بين نتنياهو وجالانت تصاعد منذ تولي الحكومة الحالية السلطة نهاية 2022، إذ أقاله نتنياهو في مارس 2023 قبل أن يعيده بعد احتجاجات شعبية، ثم استقال جالانت نهائيًا من الكنيست في يناير 2025.