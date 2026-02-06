سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وسط زحام وصراخ شديدين، شهد مركز ديرمواس تشييع جثامين ضحايا حادث انهيار سور بدير أبو فانا بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، والذي أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 2 آخرين.

وسيطرت حالة من الحزن على الأهالي خلال خروج جثامين الضحايا، حيث توافد ذووهم أمام مستشفى ملوي لاستلام جثامين أطفالهم الذين لقوا مصرعهم إثر انهيار سور داخلي بدير القديس أبو فانا الأثري في مركز ملوي، ما أسفر عن وفاة 4 أطفال وإصابة طفلين بإصابات متفرقة.

وباشرت النيابة العامة بمركز ملوي المعاينة الميدانية لموقع الانهيار، للوقوف على ملابسات الواقعة.

وقررت الجهات المعنية تشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص السور المنهار والمباني المحيطة، وبيان الأسباب الفنية والإنشائية التي أدت إلى الحادث، وإعداد تقرير مفصل يُعرض على جهات التحقيق.

وأفادت مصادر أمنية بأن الأجهزة المختصة انتقلت فور تلقي البلاغ، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية، مع فرض طوق أمني حول موقع الانهيار لضمان سلامة المواطنين ومنع الاقتراب.

وأكدت مصادر طبية أن المصابين يتلقون الرعاية اللازمة، فيما تم التصريح بدفن جثامين الضحايا الأربعة بعد عرضها على مصلحة الطب الشرعي.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيقات، مع استمرار متابعة الوضعين الأمني والطبي بالموقع، في انتظار تقرير اللجنة الفنية لتحديد السبب النهائي للانهيار.