في ظل الارتفاع العالمي لأسعار الذهب، أقدم فندق «Grand Emperor» في هونج كونج بالصين على إزالة سبائك الذهب التي كانت تمثل جزءًا من أرضية الفندق، حيث شكّلت عنصرًا من ديكور فاخر يضم عشرات السبائك داخل أحد ممراته.

وشملت عملية البيع 79 كيلوجرامًا من الذهب، مقابل 12.8 مليون دولار أمريكي، لإحدى الشركات في هونغ كونغ. وأكدت الشركة الأم للمنتجع أن هذه الصفقة من شأنها تعزيز الوضع المالي للمجموعة.

قوانين المقامرة تطفئ بريق الذهب

جاء قرار إزالة هذه السبائك بعد تشديد القواعد والقوانين المحلية في الصين المتعلقة بأنشطة المقامرة، ما أدى إلى إغلاق الكازينو الخاص بالفندق وتكبده خسائر كبيرة.

وأوضحت المجموعة، ردًا على الأنباء المتداولة، أن «الممر الذهبي» لم يعد مناسبًا للأجواء العصرية والمستقبلية التي يسعى الفندق إلى تقديمها.

أيقونة الذهب والمقامرة في قلب ماكاو

يُذكر أن فندق «Grand Emperor» يقع في مدينة ماكاو، وقد أُنشئ عام 2006 كاستثمار مشترك بين مجموعة إمبيرور الترفيهية. ويستوحي الفندق تصميمه المعماري والداخلي من فخامة القصور الملكية الأوروبية.

ويضم بهو الفندق أكثر من 78 سبيكة من الذهب الخالص، إلى جانب أكثر من 300 غرفة، ويُعد من أبرز الوجهات التي كانت تحتضن أنشطة المقامرة من خلال كازينو تابع له.

سجل حافل بالجوائز

حصد فندق «Grand Emperor» العديد من الجوائز، إذ نال في عام 2018 جائزة العلامة التجارية الفندقية الأكثر تأثيرًا، باعتباره علامة رائدة في مجالي الترفيه والضيافة.

وخلال الفترة من 2021 إلى 2024، حصل الفندق على جائزة «الفندق الأخضر» في ماكاو – الفئة الفضية، تأكيدًا لالتزامه بالمعايير البيئية والاستدامة.