واصل فريق النصر انتصاراته في الدوري السعودي، ليتغلب على ضيفه الاتحاد، بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من المسابقة.

وفي غياب النجم الأبرز للنصر، كريستيانو رونالدو قائد الفريق، بسبب ما يثار حول شعوره بالغضب من عدم تدعيم فريقه بصفقات كبيرة في يناير، سجل السنغالي ساديو ماني هدف تقدم العالمي في الدقيقة 84 من ركلة جزاء.

وأضاف البرازيلي أنجيلو جابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 96.

وقدم النصر مباراة كبيرة، تفوق في أغلب أوقاتها على منافسه الاتحاد، الذي كانت أفضل فتراته مع بداية الشوط الثاني.

وفي وقت كانت تتجه فيه المباراة للتعادل السلبي، فقد حصل النصر على ركلة جزءا نتيجة لمسة يد، وسجلها بنجاح واقتدار ماني ف يشباك الحارس بريدراج رايكوفيتش.

وفي وقت اندفع فيه الاتحاد، خلال آخر الدقائق بحثا عن التعادل، فقد استطاع النصر أن يضيف الهدف الثاني من مرتدة سريعا قادها بنفسه البرازيلي أنجيلو وسجلها أيضا بتسديدة أخطأ حارس الاتحاد في التعامل معها.

رفع هذا الفوز رصيد النصر إلى 49 نقطة بفارق نقطة عن النصر المتصدر، أما الاتحاد حامل اللقب، فيظل بعيدا عن صراع القمة وله 34 نقطة في المركز السابع.

وكان النصر قد فاز على الاتحاد في الدور الأول بنفس النتيجة، وهي المباراة التي تسببت لاحقا في إقالة المدرب السابق الفرنسي لوران بلان.