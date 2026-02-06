مدرب شبيبة القبائل: الفوز على الأهلي لن يكون سهلا

أكد جوزيف زينباور، المدير الفني لشبيبة القبائل الجزائري أن فوز فريقه على الأهلي في مباراة الغد، بدوري أبطال أفريقيا، لن يكون سهلًا.

ويواجه النادي الأهلي فريق شبيبة القبائل الجزائري في التاسعة مساء غدًا، السبت، على ملعب حسين آيت أحمد، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال جوزيف زينباور في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد: "طالما أن هناك فرصة للتأهل إلى ربع النهائي، سنبذل قصارى جهدنا، من الناحية الحسابية، لا يزال بإمكاننا التأهل".

وأضاف المدرب الألماني: "يجب الفوز على الأهلي غدًا، ولكن لن يكون الأمر سهلًا لأنه أفضل فريق في أفريقيا".

وتابع: "لدي ثقة في لاعبي فريقي، وأعلم أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم، وأنتظر ثقة الجماهير في فريقهم".

وأتم جوزيف زينباور تصريحاته قائلًا: "لا يمكننا النجاح بدون دعم الجماهير، وآمل أن يكونوا حاضرين بقوة، على أي حال، سنبذل كل ما في وسعنا".