المنتجة ماريان خوري: يوسف شاهين وثق جنازتي عبد الناصر وأم كلثوم بكاميرته الخاصة

قالت المنتجة ماريان خوري إن المخرج الراحل يوسف شاهين كان حريصًا على توثيق الأحداث المهمة بنفسه، لافتة إلى أنه صور جنازتي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والمطربة أم كلثوم بكاميرته الخاصة، حيث كان ذلك حاجة لديه.

والتقط المنتج جابي خوري طرف الحديث، خلال لقاء مع الإعلامية منى الشاذلي، على قناة ON، أمس الخميس، قائلاً إن "شاهين" كان يحب التصوير والحدث بالنسبة له لابد أن يوثق، فربما يستخدمه لاحقًا في أحد الأفلام، وهذا كان تفكيره.

وأضافت ماريان أن "شاهين" هو من صور أيضًا لحظة تشغيل السد العالي في فيلمي "الناس والنيل” و”النيل والحياة”، موضحة: "كان هناك 3 نسخ للفيلم، إذ عند إنتاج الناس والنيل كانت هناك مشاكل بين الحكومات، ولم يرض أحد عن الفيلم، وكان إنتاجًا مشتركًا تقريبًا بين الاتحاد السوفيتي ومصر، فتم عمل نسخة ثانية للفيلم المتداول باسم الناس والنيل، وهناك أيضًا فيلم آخر باسم النيل والحياة محافظون عليه، كما توجد نسخة أولى من الفيلم استُخدمت منها اللقطات الأرشيفية المهمة”.

وأردفت فيما يتعلق بالإنتاج، أنه كان هناك نساء تحمّسن كثيرًا للعمل مع "شاهين" مثل المنتجة ماري كويني التي أنتجت له العديد من الأفلام، وآسيا داغر تعاونت معه في "أكبر فيلم في السينما المصرية" -بحسب وصفها- وهو "الناصر صلاح الدين".