عشرات حالات الاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر

أفاد الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر، محمد عياد عوض، أن عشرات المواطنين أُصيبوا مساء اليوم بحالات اختناق، عقب اقتحام قوات الاحتلال وسط البلدة وإطلاقها قنابل الغاز والصوت بكثافة.

وأوضح أن جنود الاحتلال استهدفوا المواطنين المتواجدين داخل ديوان آل عوض أثناء تقديمهم واجب العزاء بوفاة المرحوم ذياب سعيد عطية عوض، ما اضطرهم إلى مغادرة الديوان وإغلاقه، في ظل تعمد القوات إطلاق قنابل الغاز أمام الديوان وبمحاذاة مسجد بيت أمر الكبير المجاور، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، وتم علاجهم ميدانيًا، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على شابين كانا داخل محل تجاري قرب المسجد.

وأشار عوض إلى أن اقتحامات قوات الاحتلال لبلدة بيت أمر باتت شبه يومية وتتم في مختلف الأوقات، ما يزيد من معاناة المواطنين وحالة التوتر في البلدة.