عقد معتمد جمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الأساسي اليوم الجمعة، الذي أقيم على ستاد ليفي مواناواسا، في إطار الاستعداد لمباراة زيسكو الزامبي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتحدث المدير الفني عن أهمية المباراة المقبلة من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة، وأكد على ثقته في قدرات المجموعة المتواجدة، في ظل الغيابات العديدة التي يعاني منها الفريق.

وطالب معتمد جمال اللاعبين بضرورة التركيز وبذل أقصى جهد في التدريبات، وشرح المدير الفني بعض الأمور الخططية التي سيتم تنفيذها في مران اليوم استعدادًا للقاء المرتقب.

وكانت بعثة فريق الزمالك وصلت إلى زامبيا ظهر اليوم، استعدادًا لخوض مباراة زيسكو المرتقبة في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويحل الزمالك ضيفًا على زيسكو الزامبي في الثالثة عصر يوم الأحد الموافق 8 فبراير الجاري على ستاد ليفي مواناواسا، في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.