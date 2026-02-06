قدم الإعلامي شريف عامر، تجربة عملية على الهواء، وذلك بالتزامن مع اليوم الثاني لصدور قرار حجب لعبة «روبلوكس» في مصر.

وأشار خلال برنامج «يحدث في مصر» المذاع عبر «MBC مصر» إلى فشل محاولته لتشغيل اللعبة من خلال هاتفه الشخصي، لافتا إلى ظهور رسالة تقنية تفيد بوجود «خطأ في الاتصال بالشبكة»، وذلك رغم أن الهاتف متصل بالإنترنت ويعمل بشكل طبيعي.

ونوه إلى نجاح عملية الدخول واللعب عبر هاتف آخر لأحد زملائه في فريق إعداد البرنامج، لافتا إلى تشغيل اللعبة دون الحاجة لاستخدام برامج كسر الحجب «VPN».

واستعرض تشغيل اللعبة على الهواء، ومحاولته لممارستها من خلال أحد الهواتف أمام الكاميرا، رغم قرار الحجب، مشيرا إلى أن المعلومات تؤكد أن المصير المحتوم «لا يوجد حجب كامل».

من جانبها، علقت المهندسة مها عبد الناصر، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، قائلة: «للأسف» في إشارة إلى استحالة الحجب الكامل.

وعبرت عن قناعتها بعدم «وجود ما يسمى بالحجب الكامل في العالم»، مشيرة إلى أن المستخدمين، وبالأخص الأطفال، لديهم قدرة فائقة على التخطي وإيجاد طرق تقنية قوية للوصول للمنصات.

واستعرض الإعلامي شريف عامر، تجارب دول أخرى تعاملت مع «روبلوكس» عبر حجب خصائص معينة، مثل خاصية الدردشة داخل الألعاب، أو فرض قيود تتعلق بالسن، أو الإجبار على تفعيل خاصية التعرف على الوجه وربطها بالاسم لضمان تجاوز سن الطفولة.

وعبرت عن تأييدها هذا التوجه، موضحة أن وضع المحاذير والقيود هو «الخيار الأوقع»، لا سيما إغلاق غرف الدردشة داخل اللعبة لكونها تمثل المصدر الأكبر للخطر والتنمر والتعامل مع الأجانب، مؤكدة أن الحجب الكامل سيدفع الأطفال للعب بطرق غير قانونية وبدون علم الأهل، كما سيفتح الأبواب لصور أسوأ مما هو متخيل.



