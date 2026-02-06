قال جميل مزهر، نائب الأمين العام لـ الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن ما يجري في قطاع غزة يمثل "ملحمة بطولية" في مواجهة القتل والتدمير، موجّهًا التحية إلى الشعب الفلسطيني في القطاع.

وخلال استضافته في برنامج "الجلسة سرية" المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، أشار مزهر إلى معاناة السكان في ظل الظروف الإنسانية القاسية، وسط ما وصفه بصمت العالم، كما وجّه التحية للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس وأراضي الـ48 والشتات.

وأوضح أن الجبهة الشعبية انبثقت من رحم حركة القوميين العرب ردًا على هزيمة عام 1967، كخيار ثوري في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن الجبهة أرست منذ تأسيسها استراتيجية سياسية وتنظيمية واضحة شكّلت بوصلة عملها حتى اليوم.

وأضاف أن الجبهة تبنّت الكفاح المسلح كخيار استراتيجي لمواجهة الاحتلال، إلى جانب تبنيها الفكر الاشتراكي اليساري التقدمي، باعتباره أداة لتحليل الواقع وصياغة المواقف والسياسات القادرة على المواجهة في مختلف المراحل.

ولفت إلى أن ما جذبه للجبهة الشعبية منذ انضمامه إليها في الثمانينيات هو وضوح مواقفها السياسية، واعتبارها إطارًا يتبنى المقاومة ويدافع عن المظلومين، ويسعى لتحقيق العدالة.