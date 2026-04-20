فون دير لاين تحث المجر على إجراء إصلاحات سريعة للإفراج عن أموال مجمدة

دعت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى إجراء إصلاحات سريعة في المجر بعد فوز المعارضة في الانتخابات، قائلة إن التقدم ضروري للإفراج عن مليارات من أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة.

وفي حديثها خلال فعالية بمناسبة مرور 80 عاماً على تأسيس صحيفة "دي تسايت" يوم الأحد قالت إن حوالي 5ر6 مليار يورو (6ر7 مليار دولار) من صندوق التعافي من الجائحة التابع للاتحاد الأوروبي قد تضيع إذا فشلت بودابست في تلبية الشروط بحلول نهاية أغسطس المقبل.

وقالت إن ضغط الوقت "هائل"، مضيفة أنها أرسلت فريقا من كبار المسؤولين إلى المجر قبل يومين للعمل مع معسكر الفائز في الانتخابات بيتر ماجيار بشأن تلبية الإصلاحات والاستثمارات المطلوبة.

وكانت الأموال قد حجبت بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون في ظل حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته فيكتور أوربان.

وقالت فون دير لاين، ردا على سؤال حول ما إذا كان ينبغي لبروكسل أن تتخذ موقفا أكثر صرامة، إن الاتحاد الأوروبي كان "صارما للغاية" حيث جمد ما مجموعه 17 مليار يورو وهو نقص قالت إنه أثر على تنافسية المجر وانعكس على نتائج الانتخابات.

وأضافت أن الاتحاد الأوروبي كان عليه الالتزام بعناية بمعاهداته عند فرض كل عقوبة على حكومة أوربان.

وقالت فون دير لاين إن المجريين "يستحقون الحصول على هذه الأموال الأوروبية" بمجرد استيفاء الشروط.

واستشهادا بسنوات مما وصفته بالعرقلة المنهجية من جانب بودابست، دعمت أيضا الابتعاد عن مبدأ الإجماع في اتخاذ قرارات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، دافعة بأن التكتل يجب أن يكون قادراً على التحرك بسرعة وضمان "إسماع صوت أوروبا".