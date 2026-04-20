كوناتي يقترب من البقاء مع ليفربول

كشف الفرنسي إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، أنه بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده مع النادي، في خطوة تضع حدًا للتكهنات حول مستقبله خلال الفترة الماضية.

وينتهي عقد كوناتي الحالي مع ليفربول بنهاية الموسم، وسط اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بخدماته، من بينها ريال مدريد، قبل أن تتقدم المفاوضات بين الطرفين نحو اتفاق نهائي في الفترة الأخيرة.

وقال كوناتي في تصريحات صحفية عقب فوز ليفربول على إيفرتون 2-1: إن المحادثات مع النادي مستمرة منذ فترة طويلة، وإن الطرفين باتا قريبين من حسم الملف بشكل إيجابي.

وأضاف المدافع الفرنسي: إنه يتوقع وجود فرصة كبيرة لبقائه مع ليفربول في الموسم المقبل، مؤكدًا أن هذا ما كان يريده منذ البداية، وأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح نحو التوصل لاتفاق.

وأشار كوناتي إلى أن المفاوضات لم تكن جديدة، موضحًا أنها بدأت منذ أشهر، وأن ما تبقى فقط هو إنهاء التفاصيل النهائية الخاصة بالعقد.

ويبلغ كوناتي 26 عامًا، وانضم إلى ليفربول قادمًا من لايبزيج الألماني عام 2021، وشارك منذ ذلك الحين في أكثر من 170 مباراة بقميص “الريدز”، ليصبح أحد العناصر الأساسية في خط الدفاع.

ومن المتوقع أن يمثل تجديد عقده خبرًا مهمًا لجماهير ليفربول، في ظل رغبة النادي في الحفاظ على قوامه الأساسي وسط الاهتمام المتزايد من الأندية الأوروبية الكبرى.