افتتاح منفذ اليعربية - ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق بعد إغلاق دام 13 عاما

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، اليوم الاثنين، بافتتاح منفذ اليعربية - ربيعة الحدودي بين سوريا والعراق، وذلك بعد إغلاق دام 13 عامًا.

وجرى الافتتاح بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السوري قتيبة بدوي، والمبعوث الرئاسي لتنفيذ اتفاق 29 يناير مع «قسد» زياد العايش، ومن الجانب العراقي محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، ورئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي.

ويأتي افتتاح المنفذ بعد إعادة تشغيل منفذ «الوليد» الحدودي بين العراق وسوريا مطلع أبريل، عقب أكثر من 11 عامًا على إغلاقه، ضمن تحركات لإحياء التبادل التجاري وتدفقات الطاقة بين البلدين.

وشهد منفذ «الوليد» مع بدء تشغيله عبور صهاريج وقود عراقية باتجاه مصفاة بانياس السورية، في أول تدفق رسمي عبره منذ سنوات.

ويربط منفذ «ربيعة» محافظة نينوى العراقية بمحافظة الحسكة السورية عبر منفذ «اليعربية»، ويُعدّ من المعابر الحدودية الرئيسية بين البلدين، إلا أن العمليات الرسمية فيه توقفت منذ عام 2014 بفعل الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتبرز أهمية إعادة تشغيله في استئناف حركة الشحن البري ونقل البضائع، إلى جانب تخفيف الضغط عن منفذ «القائم»، الذي ظل الممر البري الرئيسي خلال السنوات الماضية.

وتتزامن هذه الخطوة مع لجوء العراق إلى تصدير الوقود برًا عبر سوريا للمرة الأولى منذ عقود، بعد أن أبرمت شركة تسويق النفط العراقية «سومو» عقودًا لتوريد نحو 650 ألف طن شهريًا من زيت الوقود خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، بحسب وثيقة اطلعت عليها «رويترز».

ويمتد الشريط الحدودي بين العراق وسوريا لنحو 610 كيلومترات، ويضم أربعة معابر رئيسية، وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قد وجّه في فبراير بتسريع افتتاح منفذي «الوليد» و«ربيعة».

وتعول الحكومتان على هذه الخطوات لاستعادة تدفقات السلع وخفض كلفة النقل، في وقت تسعى فيه دول المنطقة إلى إعادة ترتيب سلاسل الإمداد البرية وتخفيف الضغوط على المسارات البحرية، خاصة مع التوترات الجيوسياسية التي أثرت على حركة التجارة خلال الأشهر الماضية.