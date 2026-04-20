تحذيرات من تفاقم الأوضاع الصحية في غزة وسط دعوات لدعم دولي عاجل

حذر مسئول صحي فلسطيني، اليوم الاثنين، من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، في ظل ما وصفه بتدهور كبير في المنظومة العلاجية ونقص حاد في الخدمات الأساسية.

وقال ماهر شامية وكيل وزارة الصحة في غزة، خلال افتتاح فعالية علمية بمناسبة يوم الصحة العالمي، إن القطاع يواجه وضعا مأساويا نتيجة تدمير أجزاء واسعة من البنية الصحية، الأمر الذي يعرض حياة السكان لمخاطر جسيمة.

وأضاف أن الأوضاع الاجتماعية في غزة تتأثر بشكل كبير بعوامل النزوح المستمر، وانعدام الأمن، وتفشي الفقر، إلى جانب الاعتماد المتزايد على المساعدات الإنسانية، فضلا عن الآثار النفسية المتفاقمة، معتبرا أن هذه العوامل تشكل ضغطا إضافيا على النظام الصحي.

وأشار إلى أن شعار يوم الصحة العالمي لهذا العام يتجاوز مسألة توفير الرعاية الطبية، ليركز على محددات الصحة العامة، بما يشمل الظروف المعيشية والبيئية التي تؤثر على صحة السكان.

ودعا شامية، إلى احترام الحق في الصحة والحياة في القطاع، مطالبا بوقف الأعمال العسكرية وتكثيف الدعم الدولي العاجل لتوفير الإمدادات الطبية والخدمات الصحية بمختلف مستوياتها.

وجاءت هذه التصريحات خلال فعالية علمية حضرها ممثلون عن مؤسسات أكاديمية ودولية، من بينها الجامعة الإسلامية في غزة، وسلطة المياه وجودة البيئة، إضافة إلى ممثل عن منظمة الصحة العالمية، إلى جانب مختصين في مجال الصحة العامة.

ويعاني قطاع غزة من أوضاع إنسانية وصحية متدهورة منذ سنوات، تفاقمت بشكل كبير جراء جولات التصعيد العسكري المتكررة والحصار المفروض على القطاع.

وقالت منظمات دولية، إن النظام الصحي في غزة يواجه ضغوطا غير مسبوقة في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، وتضرر العديد من المرافق الصحية، فضلا عن القيود المفروضة على حركة المرضى وخروجهم للعلاج خارج القطاع.

كما أدى ارتفاع أعداد المصابين والنازحين إلى زيادة العبء على الخدمات الصحية المحدودة أصلا، ما يهدد بحدوث انهيار أوسع في القطاع الصحي.