الجزائر: سجن وزير الصناعة السابق 5 سنوات

قضت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، اليوم الاثنين، بسجن وزير الصناعة السابق علي عون، خمس سنوات مع أمر الإيداع في الجلسة، على خلفية تورطه في قضية فساد مرتبطة برجل الأعمال عبد النور عبد المولى المدعو " نونو مانيطا".

وغرمت المحكمة، الوزير السابق نحو ثمانية آلاف دولار، كما حكمت على نجله بالسجن ست سنوات، مقابل 10 سنوات سجنا، وغرامة بقيمة ثمانية آلاف دولار لرجل الأعمال " نونو مانيطا"، ورجل أعمال آخر.

وعاقبت متهمين اثنين بالسجن خمس سنوات ونفس الغرامة المالية، وثلاث سنوات لرئيسين تنفيذين لشركتين حكوميتين، مع نفس الغرامة المالية.

وبرأت المحكمة، شرف الدين عمارة، الرئيس الأسبق للاتحاد الجزائري لكرة القدم، والرئيس التنفيذي السابق لشركة " مدار القابضة" إلى جانب أربعة تهمين آخرين.