وزير خارجية الاحتلال يعتذر عن إتلاف تمثال للسيد المسيح جنوب لبنان

اعتذر وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، اليوم الاثنين، للمسيحيين بعد قيام جندي إسرائيلي بإتلاف تمثال للسيد المسيح في جنوب لبنان.

وقال "ساعر"، في منشور عبر منصة "إكس": "إتلاف رمز ديني مسيحي من جانب أحد جنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان أمر خطير ومشين".

ومضى "ساعر"، لتوجيه الجيش الإسرائيلي بإدانة الواقعة وإطلاق تحقيق، مشددا على أن "هذا التصرف المخزي مناقض لقيمنا تماما".

وأضاف ساعر: "نعتذر عن هذه الواقعة ونعتذر لكل مسيحي تأذت مشاعره".

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، أن أحد جنوده ألحق أضرارا برمز ديني مسيحي في جنوب لبنان.

وكان جيش الاحتلال، يشير إلى صورة نشرت في وقت سابق تظهر رجلا بالزي العسكري الإسرائيلي وهو يضرب بمطرقة تمثالا سقط للسيد المسيح.

وقال جيش الاحتلال، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد المتورطين.

وأضاف أنه سيساعد المجتمع المحلي في ترميم الصليب في موقعه الأصلي، ويشكل المسيحيون حوالي واحد من كل ثلاثة لبنانيين.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وقف إطلاق نار لمدة 10 أيام بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن القوات الإسرائيلية يجب أن تبقى في "منطقة أمنية معززة" في جنوب لبنان.

وقال جيش الاحتلال، إنه يواصل جهوده لتفكيك ما وصفه بـ"البنية التحتية الإرهابية" لحزب الله في المنطقة.

وشدد على أنه ليس لديه نية لإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المباني أو الرموز الدينية.