مقتل عنصر أمن سوري وإصابة آخرين في اشتباكات شمال غرب البلاد

قُتل عنصر من قوى الأمن الداخلي السوري وأصيب آخرون، اليوم الإثنين، في اللاذقية بشمال غرب البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) عن مصدر أمني قوله إن "عنصرا من قوى الأمن الداخلي استشهد وأصيب آخرون خلال اشتباكات مع مسلحين من فلول النظام البائد في قرية بعبدة بريف جبلة - اللاذقية".

بدورها، أشارت الإخبارية السورية، إلى "استشهاد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي باشتباكات مع ميليشيا "سرايا الجواد" قرب مدينة جبلة في ريف اللاذقية خلال تنفيذ قوى الأمن الداخلي عملية أمنية أسفرت عن تحييد أحد قادة الميليشيا واثنين من متزعميها في 24 فبراير الماضي".