شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء الأحد وحتى صباح الاثنين، حملة اعتقالات وتحقيق ميداني واسعة بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، طالت ما لا يقل عن 80 فلسطينيا.

​​​​​​​وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان، إن جيش الاحتلال شن حملة اعتقالات وتحقيق ميداني طالت 80 مواطنا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، بينهم أطفال وأسرى سابقون.

وأوضح أن عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني تركز أغلبها في بلدة بيت أمر شمالي الخليل (جنوب)، حيث طالت أكثر من 60 فلسطينيا.

وبحسب مراسل الأناضول، تم الإفراج عن المعتقلين الثمانين بعد التحقيق معهم ميدانيا.

نادي الأسير أضاف أن جيش الاحتلال يواصل تصعيد حملات الاعتقال والتحقيق بوتيرة متزايدة منذ مطلع العام الجاري، إذ بلغت حالات الاعتقال في الضفة نحو 2000.

وزاد بأن ذلك يأتي في إطار سياسة "الانتقام الجماعي" التي تستهدف مختلف فئات المجتمع الفلسطيني.

وبيَّن أن من أبرز السياسات المتبعة خلال الاقتحامات "التحقيق الميداني، الذي بات سياسة ثابتة، حيث تُجبر العائلات على مغادرة منازلها، وتُمارس أعمال ترهيب (بحقها)، إلى جانب تخريب وتدمير الممتلكات، قبل تنفيذ عمليات الاعتقال أو الاحتجاز".

وتابع أن هذه الانتهاكات تمثل "امتدادا لنهج ممنهج يتبعه جيش الاحتلال منذ عقود، يستهدف الوجود الفلسطيني عبر القمع والسيطرة".

ولفت إلى "تصاعد مستوى وكثافة الانتهاكات المرتكبة بحق المعتقلين والأسرى منذ بدء الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023.

ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، ما أدى لمقتل العشرات منهم، حسب تقارير حقوقية فلسطينية وإسرائيلية.