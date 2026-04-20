سفارة واشنطن في بغداد: ميليشيا إرهابية عراقية متحالفة مع إيران تخطط لهجمات ضد أمريكيين

قالت سفارة واشنطن في بغداد، إن «الميليشيات الإرهابية العراقية المتحالفة مع إيران تواصل التخطيط لهجمات إضافية ضد مواطنين أمريكيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كردستان العراق».

ونوهت في تحذير أمني، اليوم الاثنين، أن «بعض الجهات المرتبطة بالحكومة العراقية لا تزال توفّر بشكلٍ فعّال غطاءً سياسيًا وماليًا وعملياتيًا لهذه الميليشيات الإرهابية».

وأشارت إلى أن المجال الجوي العراقي أُعيد فتحه، كما استؤنفت رحلات تجارية محدودة، مضيفة: «ينبغي على المواطنين الأمريكيين الذين يفكرون في السفر جوًا عبر العراق أن يكونوا على دراية بالمخاطر المستمرة للصواريخ والطائرات المسيّرة والقذائف في المجال الجوي العراقي».

وذكرت أن «بعثة الولايات المتحدة في العراق لاتزال تواصل عملها رغم قرار المغادرة الإلزامية، وذلك لمساعدة المواطنين الأمريكيين في العراق»

وناشدت رعاياها عدم التوجه إلى السفارة في بغداد أو إلى القنصلية العامة في أربيل نظرًا للمخاطر الأمنية الكبيرة، مناشدة التواصل مع السفارة والقنصلية عبر البريد الإلكتروني.

وذكّرت المواطنين الأمريكيين بتحذير السفر من المستوى الرابع، ناصحة إياهم بما يلي: «لا تسافروا إلى العراق لأي سبب. غادروا فورًا إذا كنتم هناك».