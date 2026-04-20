نائب عن حزب الله: لن يتمكن أحد لا في لبنان ولا خارجه من نزع سلاحنا

قال النائب عن حزب الله اللبناني حسن فضل الله، إن "المطلوب هو استمرار وقف إطلاق النار بالتوازي مع انسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية".

وأكد فضل الله، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن "الخط الأصفر الذي أعلنته إسرائيل سيتم إسقاطه بالمقاومة"، معبترًا أن من مصلحة رئيس لبنان الخروج من مسار التفاوض المباشر مع إسرائيل.

وشدد البرلماني اللبناني على أن "مسألة نزع سلاح حزب الله غير مطروحة"، مضيفًا أن "أي طرف داخلي أو خارجي لن يتمكن من فرض هذا الأمر".

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، صرح بأن هدف جيش بلاده هو تفكيك سلاح "حزب الله" اللبناني بمسارات عسكرية وسياسية دون ربط ذلك بملف إيران، بحسب وكالة سبوتنيك.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، يوم الجمعة الماضي، عن كاتس أن هدف الجيش الإسرائيلي هو نزع سلاح الحزب اللبناني، بدعوى أن "السياسة الإسرائيلية في لبنان واضحة بهذا الشأن".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي : "المنازل في القرى اللبنانية الحدودية التي يستخدمها حزب الله سيتم هدمها كما فعلنا في رفح وخان يونس".

والخميس الماضي، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تهديده للأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني نعيم قاسم، قائلًا إنه "سيدفع ثمنًا باهظًا لإطلاقه الصواريخ على إسرائيل"، على حد قوله.