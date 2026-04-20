كشفت مصادر إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن تحديد يوم الخميس المقبل موعدًا لاستئناف جولة جديدة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في العاصمة الأمريكية واشنطن "الجولة الأولى التي تُعقد في ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار".

وذكرت قناة "كان" العبرية، أن اللقاء سيُعقد في مقر وزارة الخارجية الأمريكية برعاية مباشرة من إدارة ترامب، وبحضور سفيري البلدين في الولايات المتحدة، لاستكمال النقاشات التي بدأت الأسبوع الماضي حول صياغة مبادئ اتفاق "سلام" شامل وترسيم الحدود البرية.

وكانت الجولة الأولى، شهدت تصريحات لافتة للسفير الإسرائيلي في واشنطن، يحيئيل ليتر، الذي ادعى أن هناك "وحدة حال" في الرغبة بإنهاء نفوذ حزب الله في لبنان، معتبرًا أن المفاوضات تهدف إلى إقامة "حدود منظمة" تضمن الأمن الدائم، بحسب الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذه التحركات بأنها "فرصة تاريخية" للتوصل إلى اتفاق سلام مع لبنان، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم دعوته مع الرئيس اللبناني لعقد قمة مشتركة تهدف إلى دفع هذه المفاوضات نحو اتفاق نهائي، بحسب وكالة معاً الفلسطينية.

وتأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية في وقت يواصل فيه الطرفان الالتزام بوقف إطلاق النار الذي بدأ قبل أربعة أيام، وسط آمال أمريكية بأن تؤدي هذه اللقاءات إلى إنهاء حالة الصراع المستمرة وتثبيت دعائم استقرار جديد في المنطقة بعيدًا عن نفوذ "محور المقاومة".